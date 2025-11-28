Juró la nueva Defensora de Niños y Adolescentes de La Pampa

Los diputados pampeanos aprobaron, en la sesión del jueves, la designación –por unanimidad- de Sofía Pérez Dupont como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, tras lo cual prestó juramento.

La diputada Ana Carolina Giussi inició su exposición destacando el proceso de selección y el trabajo desarrollado por la comisión: «Hemos realizado un trabajo serio, a conciencia, en el que es dable destacar la buena predisposición de todos los integrantes, el clima armónico de trabajo, el diálogo permanente y la férrea decisión conjunta de garantizar absoluta transparencia, respetando estrictamente el reglamento específico».

La legisladora detalló que en esta convocatoria «hubo 11 postulantes que entregaron la documentación completa requerida para su inscripción. La totalidad se presentó al examen escrito y confeccionó el plan de acción, y a la entrevista personal concurrieron 10».

Tras el análisis de cada instancia evaluativa y de los antecedentes profesionales, Giussi explicó que «la doctora Pérez Dupont obtuvo el mayor puntaje, destacándose su amplia preparación, experiencia y conocimiento de las normas provinciales, nacionales e internacionales».

La diputada también valoró la perspectiva integral de la postulante: «Mostró tener una mirada transversal, comprensiva de todas las instituciones que pueden y deben participar en situaciones que tengan como sujeto a niñas, niños o adolescentes. Asimismo, mostró gran iniciativa para darle un perfil innovador a la Defensoría, siempre de acuerdo con los nuevos paradigmas».

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso de evaluación: «Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión, a los trabajadores de la Cámara, y especialmente a Valeria, que nos ayudó por la comisión».