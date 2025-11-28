Los árbitros y cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo y los árbitros designados para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre y el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors tendrá a Fernando Echenique como juez principal.
La instancia comenzará en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.30, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco a cargo del VAR.
El único partido del domingo será el que protagonizarán Boca y Argentinos Juniors desde las 18.30 en La Bombonera y será Echenique el encargado de dirigir el encuentro, acompañado por Lucas Novelli en la cabina del VAR.
El lunes se abrirá la jornada a las 17 con el partido en el cual Barracas Central se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.
El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing recibirá a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.
Ternas arbitrales completas:
-Sábado 29 de noviembre-
21.30 horas: Central Córdoba (SdE)-Estudiantes (LP)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Fabrizio Llobet
-Domingo 30 de noviembre-
18.30 horas: Boca-Argentinos Juniors
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
-Lunes 1° de diciembre-
17 horas: Barracas Central-Gimnasia (LP)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Romero
21.30 horas: Racing-Tigre
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Pafundi.