Los árbitros y cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo y los árbitros designados para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre y el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors tendrá a Fernando Echenique como juez principal.

La instancia comenzará en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.30, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El único partido del domingo será el que protagonizarán Boca y Argentinos Juniors desde las 18.30 en La Bombonera y será Echenique el encargado de dirigir el encuentro, acompañado por Lucas Novelli en la cabina del VAR.

El lunes se abrirá la jornada a las 17 con el partido en el cual Barracas Central se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.

El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing recibirá a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Ternas arbitrales completas:

-Sábado 29 de noviembre-

21.30 horas: Central Córdoba (SdE)-Estudiantes (LP)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

-Domingo 30 de noviembre-

18.30 horas: Boca-Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

-Lunes 1° de diciembre-

17 horas: Barracas Central-Gimnasia (LP)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 horas: Racing-Tigre