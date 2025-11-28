Municipales de Castex, Cané y Mayer terminaron la capacitación en manejo de maquinaria pesada

Veintiún empleados municipales de Miguel Cané, Eduardo Castex y Mauricio Mayer recibieron hoy sus diplomas de la capacitación en el manejo de maquinaria vial, en el acto que se realizó en el Albergue municipal de Miguel Cané. La capacitación, que se extendió durante cuatro meses, la dictó el instructor nacional de maquinaria vial Héctor Ledesma, quien es oriundo de Pehuajó. Los municipales están habilitados para operar motoniveladoras, retroexcavadoras y palas excavadoras.

La comuna de Eduardo Castex capacitó a José Luis Alcalde, Marcelo Adrián Assatt, Daniel Oscar Astudillo, Mauricio Damián Coronel, Fabián Andrés Maruelli, Eric Emanuel Montiel, Kevin Raúl Rach y Alexis Asem Sol.

La capacitación tuvo un doble propósito: por un lado, brindar oportunidades de formación al personal municipal y, por otro, responder a una demanda creciente de trabajadores calificados para operar maquinaria pesada.

La falta de personal capacitado para operar maquinaria pesada y realizar tareas clave para el desarrollo territorial, la conectividad y la producción agrícola motivó a los intendentes de estas tres localidades a impulsar la iniciativa. El grupo de egresados incluyó una particularidad: entre los 21 operarios que se capacitaron, hubo una mujer, Ivana Zigler, del municipio de Mauricio Mayer, quien ya recibió su diploma.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

“Esta capacitación, que llegó a su fin en su instancia académica, refleja que durante la gestión vamos cumpliendo con los compromisos planteados para el período 2023-2027, brindando oportunidades de formación tanto al personal municipal como también a los privados, con quienes hemos colaborado con ayuda para traslados o pago de aranceles, lo que luego redunda en más servicios para la comunidad”, señaló la intendenta de Miguel Cané, Silvia Peppino.

La jefa comunal detalló que los trabajadores se capacitaron en manejo, seguridad y mantenimiento de maquinaria pesada. “Era sumamente importante para nuestra municipalidad aumentar la cantidad de personal capacitado. Tenemos 150 kilómetros de caminos vecinales que atender”, explicó.

“Cada municipalidad aportó recursos para solventar aranceles, combustible, viáticos y viandas. Mauricio Mayer puso las maquinarias a disposición y así pudimos concretar este proyecto”, agregó.