viernes 28, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 28

Ha dejado de  existir en Eduardo Castex el vecino Lorenzo Alfredo Figueroa (81 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Viernes 28, a las 17 horas en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

