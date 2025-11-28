Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 28

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Lorenzo Alfredo Figueroa (81 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Viernes 28, a las 17 horas en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
viernes 28, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Lorenzo Alfredo Figueroa (81 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala B y el sepelio será este Viernes 28, a las 17 horas en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda