sábado 29, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Informate
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Combate a las fake news: Siete imputados por "matar" a un periodista en redes sociales

Potenzalavaca periodista fakenews fallecimiento ilustracion 29noviembre2025

La Justicia de Córdoba sentó un precedente histórico en el combate contra las fake news y la impunidad en redes sociales. La Fiscalía de Cibercrimen imputó a siete personas por difundir un bulo que anunciaba la falsa muerte del periodista Daniel «La Vaca» Potenza.

Potenzalavaca periodista fakenews fallecimiento 29noviembre2025

El delito imputado es el de «amenazas calificadas agravadas por anonimato», una figura penal que prevé una pena de hasta seis años de prisión. La figura se fundamenta en que el anonimato otorga a la acción un grado de peligrosidad mucho más alto, generando un «daño irreparable» a la víctima.

Precedente contra el anonimato

El abogado querellante, Carlos Nayi, señaló que la resolución es «sumamente importante» porque los magistrados históricamente se mostraban reacios a avanzar en este tipo de casos debido al vacío legal. La Fiscalía logró encuadrar la fabricación de la noticia falsa (que generó «desesperación, zozobra, angustia, miedo» en la familia del periodista) en un delito que protege la libertad y el honor de la persona.

La investigación judicial, calificada como una «obra artesanal», utilizó alta tecnología para rastrear la actividad ilegal, logrando identificar el IP y la URL de la publicación, a pesar de que los responsables simularon perfiles oficiales de medios locales para dar credibilidad a la noticia.

«La Vaca» Potenza (quien fue víctima de la desinformación en enero de 2024) afirmó que su intención principal al llevar el caso a la justicia es «aportar un pequeño granito de arena para que se termine esta impunidad del anonimato» que opera en las redes sociales.

Planco
