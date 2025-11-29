sábado 29, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El emotivo reencuentro de Ricardo Darín y Gastón Pauls para homenajear al director de Nueve Reinas

La icónica película argentina “Nueve Reinas” cumplió 25 años y se celebró con el estreno de “Nueve Auras”, un documental en homenaje al director del proyecto, Fabián Bielinsky, que está disponible -desde el jueves- en HBO MAX.

Para promocionar el nuevo proyecto, la plataforma difundió un video de los protagonistas del film reencontrándose a 25 años del estreno oficial: “Un documental para volver al cine que nos marcó: historias de rodaje, anécdotas inéditas y la mirada de un director que transformó la cultura argentina, Fabián Bielinsky

En las imágenes que compartieron en redes se puede ver a Gastón Pauls y Ricardo Darín compartiendo un cálido abrazo, donde luego se sumó Leticia Brédice

El documental arranca con una emotiva hora dedicada al legado del director Fabián Bielinsky, fallecido en 2006. Luego, el reencuentro a 25 años del estreno cobra vida: los protagonistas de Nueve Reinas revivieron anécdotas del rodaje, recuerdos y secretos del detrás de escenas. Además, recorren locaciones emblemáticas de la película, como el icónico Hotel Hilton de Puerto Madero.

