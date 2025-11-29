En Castex, se incendió un auto en el Barrio Calandri y detuvieron al dueño

El personal policial durante los patrullajes percibió el incendio de un VW Gol en el Barrio Calandri, y cuando arribaron el propietario –con fuerte aliento etílico- arremetió contra los uniformados. La policía convocó a los peritos del Cuartel de Bomberos de la UR I de Santa Rosa, para determinar el origen de las llamas, y se inició una causa judicial donde interviene la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex.

El episodio se registró durante la madrugada de este sábado, en el barrio Calandri, en la zona oeste de Eduardo Castex.

En los patrullajes urbanos, los agentes observaron el incendio del rodado y se dirigieron hacia el sitio. Ahí se encontraron con quien indicó ser el propietario, que arremetió con ataques verbales y físicos contra los policías.

Esta persona “emanaba un fuerte aliento etílico al momento de la detención”, indicaron fuentes policiales. Y agregaron que le iniciaron una causa judicial por “Amenazas” y “Atentado y resistencia a la autoridad”.

Para extinguir las llamas, trabajaron los bomberos voluntarios de Eduardo Castex, pero las llamas redujeron el rodado -prácticamente- a chatarra, dado que las pérdidas fueron totales.

Para determinar el origen del incendio se convocó al personal del Cuerpo de Bomberos de la UR I, quienes realizarán los peritajes.