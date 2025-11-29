II Milonga Pasional: Los Campeones Mundiales de Tango Senior llegan a Santa Rosa

Termina 2025, un año intenso para el tango en La Pampa, y la despedida será a lo grande: con la presencia en Santa Rosa de los campeones mundiales de Tango en la categoría Tango Pista Seniors, y de un “tango DJ” de lujo. Será el 20 de diciembre, cuando tenga lugar la segunda edición de la “Milonga Pasional”.

La edición 2025 del Campeonato Mundial de Tango consagró a Rosana Porres y Gustavo Ippólito como campeones en la categoría Tango Pista – Seniors, un justo reconocimiento a una pareja que desde hace varios participa activamente de festivales, encuentros y certámenes milongueros.

Muy activa desde 15 años, cuando se conocieron en una competencia, la pareja ha visto cómo sus presentaciones se multiplican luego de su consagración el 1 de septiembre en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires.

En Santa Rosa, Rosana y Gustavo estarán el sábado 20 de diciembre, en el salón de Raúl B. Díaz 1.356.

La propuesta para el sábado 20 incluye clases, seminarios y una exhibición especial que promete emocionar al público pampeano con la elegancia y sensibilidad que caracteriza a esta pareja. Buscará trascender lo técnico para enfocarse en la esencia del tango, con una visión muy social de este baile, de encuentro y conexión, donde más importante que la cantidad de figuras, es el abrazo y lo que siente la pareja mientras baila.

Por la noche, la velada tendrá otro atractivo de lujo: la musicalización a cargo del “Tango DJ” Gustavo Rodríguez, de reconocida trayectoria en los circuitos milongueros, y la presencia de una de las parejas ganadoras en el Festival y Campeonato Milonguero “Mano a Mano” realizado a mediados de este año en Santa Rosa.

Teléfono de contacto:

Profesora Liliana Martínez: 2954- 65-7798