sábado 29, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

La Cooperativa Agropecuaria de Embajador Martini explotará un feedlot

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Feedlots vacunos 28noviembre2025

En la asamblea de la Cooperativa Agropecuaria de Embajador Martini se aprobó la memoria y el balance del último ejercicio contable, que reflejaron “un gran crecimiento en todas sus actividades”.

La asamblea se desarrolló –el miércoles- en el salón de la moderna Agronomía, construida en el acceso norte de Embajador Martini.

Embajadormartini cooperativaagropecuaria asamblea 28noviembre2025

En la Memoria se destacó la ampliación y reordenamiento de la planta de acopio, la compra de una embolsadora y un tractor doble tracción de buena potencia, entre otras inversiones.

Los dirigentes destacaron que cuentan con expectativas de aumentar el acopio, dada la confianza que ofrece el sistema cooperativa a los productores.  

La entidad cuenta con un predio rural, y se proyecta realizar algunas inversiones para desarrollar un proyecto de engorde a corral que le permitirá duplicar la producción ganadera.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralFestival intendentealvear octubr2025 1Comisiones elpalomo 19octubre2025Refrigeradossantiago 24noviembreCospecltda banner abril2025 400x300
Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025