La Cooperativa Agropecuaria de Embajador Martini explotará un feedlot

En la asamblea de la Cooperativa Agropecuaria de Embajador Martini se aprobó la memoria y el balance del último ejercicio contable, que reflejaron “un gran crecimiento en todas sus actividades”.

La asamblea se desarrolló –el miércoles- en el salón de la moderna Agronomía, construida en el acceso norte de Embajador Martini.

En la Memoria se destacó la ampliación y reordenamiento de la planta de acopio, la compra de una embolsadora y un tractor doble tracción de buena potencia, entre otras inversiones.

Los dirigentes destacaron que cuentan con expectativas de aumentar el acopio, dada la confianza que ofrece el sistema cooperativa a los productores.

La entidad cuenta con un predio rural, y se proyecta realizar algunas inversiones para desarrollar un proyecto de engorde a corral que le permitirá duplicar la producción ganadera.