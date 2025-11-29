La Pampa y Salud de Nación reafirmaron que las vacunas «son seguras y salvan vidas»

El Gobierno de La Pampa, junto a otras 21 provincias y el Ministerio de Salud de la Nación, firmó un comunicado reafirmando la seguridad y el valor de las vacunas.

El comunicado que firmó el Ministerio de Salud de La Pampa junto a las autoridades de Nación y de otros 21 distritos del país, señala lo siguiente:

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.

Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.

La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad.

Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario”.

El comunicado conjunto fue firmado por el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de estos distritos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia del Neuquén

Provincia de Catamarca

Provincia de Río Negro

Provincia de Córdoba

Provincia de Salta

Provincia de Corrientes

Provincia de San Juan

Provincia del Chaco

Provincia de San Luis

Provincia del Chubut

Provincia de Santa Cruz

Provincia de Entre Ríos

Provincia de Santa Fe

Provincia de Jujuy

Provincia de Santiago del Estero

Provincia de La Pampa

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Provincia de La Rioja

Provincia de Mendoza

Provincia de Tucumán

Provincia de Misiones