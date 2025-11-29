Las medidas de Milei provocarán que el 50 % de los pampeanos pague más cara la luz y el gas

El gobierno de Javier Milei pondrá en marcha a partir del próximo año un nuevo esquema de subsidios energéticos. Desde enero, se establecerá un régimen único y simplificado para los consumos de energía, que en la práctica implicará la quita de las subvenciones para una porción importante de los hogares y un fuerte incremento en las tarifas de luz, gas natural, garrafas y gas propano por redes.

El proyecto del gobierno nacional elimina la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. En este sentido, Ámbito detalló que quedarán definidos en solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar, publicó el diario La Arena.

Bajo el nuevo sistema, recibirán asistencia los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397.

La medida de Nación impactará principalmente sobre un total de 7.500.000 familias que perderán los subsidios, según informó Clarín. Esta cifra representa al 45% de la población argentina. Tomando en cuenta este porcentaje, fuentes ligadas al sector energético estimaron que en La Pampa la mitad de los usuarios perderán los beneficios en la provincia. «Los otros 9.100.000 millones hogares que mantendrán la ayuda del Estado nacional tendrán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, que se ajustarán según la estación del año», precisó el medio porteño.

Usuarios.

Por otra parte, Ambito aclaró que los usuarios que ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán realizar un nuevo trámite: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

El régimen incorpora a 3.364.065 usuarios del Programa Hogar, que pasarán a recibir el subsidio bajo reglas unificadas. A su vez, los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir de enero en www.argentina.gob.ar/subsidios.

En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

El consumo excedente será sin subsidio, al igual que hasta ahora. Se prevé que durante el verano 140.000 hogares de ingresos medios dejen de recibir subsidios y paguen la tarifa plena.

Gas.

Para el gas por redes, el subsidio del 50% se concentrará entre abril y septiembre, período de mayor consumo. En los meses de bajo consumo no habrá subsidio, según informaron desde el gobierno. Por su parte, los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región.

De forma extraordinaria, y solo durante 2026, el gobierno incluirá una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios. En electricidad, ese mes el subsidio total llegará al 75%, mientras que en gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será del 25%. Ese componente adicional se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Desde el Gobierno aseguraron que la revisión del sistema permitió detectar irregularidades significativas. Según datos del Ministerio de Economía, 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas.

Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que recibían subsidios como si fueran de bajos ingresos.

Cuadros tarifarios.

El Destape señaló que el objetivo para diciembre de 2026 es que la mayoría de los hogares del país paguen la tarifa plena y achicar el universo de hogares subsidiados. Con esta medida el gobierno también prevé obtener más recursos para su meta fiscal, tal como lo hizo fuertemente durante los dos primeros años de su mandato.

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios de la UBA (IIEP-UBA) de noviembre, el salto de los cuadros tarifarios de la energía eléctrica fue de 263% entre diciembre de 2023 y fines de 2025. En gas natural el aumento tarifario fue mucho mayor, ya que en el mismo período subió 748%.

En rigor, a partir del 1° de enero, el esquema de segmentación tarifaria en N1 (altos ingresos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) dejará de existir y se pasará a un modelo de hogares con y sin subsidios. Según datos de jefatura de Gabinete, en la actualidad hay 5 millones de usuarios de altos ingresos (N2), poco más de 8 millones de bajos recursos (N2) y 3 millones de ingresos medios (N3).

El gobierno instrumentó la medida mediante el llamado a una consulta pública que estará abierta durante 15 hábiles y que instrumentó a través de la resolución 484 publicada este viernes en el Boletín Oficial.