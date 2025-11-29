Peteco Carabajal se presenta en el Festival del Caldén y la tradición en Conhello

En las instalaciones del SUM municipal se desarrollará, este sábado desde las 21 horas, la XIX edición del Festival del Caldén y la Tradición, con la actuación central del reconocido folclorista “Peteco” Carabajal. “Es un gran artista y uno de los referentes más antiguos que le quedan al folclore nacional”, destacó el intendente Pablo Cervellini.

El festival conhellense contará con las presentaciones de la Agrupación Folclórica del Caldén y la tradición, que tendrá a su cargo la apertura del evento; también subirán al escenario el grupo castense Sangre y Raíz, el artista Rama Pereyra, la Desarreglo de General Pico y el cierre será con “baile y cuarteto” con “La Súper Banda”.

Colaboración.

El jefe comunal conhellense destacó -en Radio DON 101.5 Mhz- que varios vecinos desde el miércoles “ya comenzaron con los chorizos y las empanadas para que quede todo listo para el fin de semana”, y esperan la concurrencia “de una buena cantidad de público para que disfrute de los espectáculos”. “No es fácil organizar este evento, pero contamos con el apoyo de toda la comunidad, y en este caso las instituciones estarán a cargo de las cantinas, así la escuela y el colegio secundario estarán a cargo de la gastronomía y les permitirá recaudar fondos económicos”, destacó.

Cervellini indicó que los organizadores priorizan una entrada accesible para que pueda asistir la familia, y también los precios de las cantinas están fijados en base a las posibilidades económicas de los asistentes.

“El festejo del 25 de Mayo es una celebración tradicional en Conhelo y la celebración más antigua de La Pampa, pero el festival lleva 19 ediciones donde tomo relevancia local y regional, donde han subido al escenario reconocidos artistas nacionales y provinciales”, resaltó Cervellini.