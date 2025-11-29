sábado 29, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Unión Deportiva Campos de General Acha campeón 2025 de Primera División de la Fevopa

Voley uniondeportivacampos generalacha festejo 29noviembre2025

El equipo de General Acha protagonizó una espectacular remontada frente a Racing Club en el gimnasio Coliseo Albo de Eduardo Castex, ganó el Torneo Clausura y se quedó con el campeonato 2025 de Primera División de la Federación Pampeana de Voley (Fevopa).  Los sureños también se impusieron –frente al mismo rival- en el Torneo Apertura.

Con una nutrida concurrencia de pública, se disputó la final del Torneo Clausura el jueves a la noche.

El equipo castense ganó los dos primeros sets con un doble 25 – 16. En el tercer set reaccionó el conjunto achense y logró imponerse por 25 – 19. El cuarto set fue intenso, e incluso los castenses tuvieron un match point para definir el partido, que no pudieron aprovechar, y los sureños se impusieron por 28 a 26.

En el tie break los visitantes dominaron las acciones, frente a un deslucido equipo castense, y lograron imponerse por 15 a 10, para quedarse con el Torneo Clausura y el campeonato anual.

