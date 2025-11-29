Unión Deportiva Campos de General Acha campeón 2025 de Primera División de la Fevopa

El equipo de General Acha protagonizó una espectacular remontada frente a Racing Club en el gimnasio Coliseo Albo de Eduardo Castex, ganó el Torneo Clausura y se quedó con el campeonato 2025 de Primera División de la Federación Pampeana de Voley (Fevopa). Los sureños también se impusieron –frente al mismo rival- en el Torneo Apertura.

Con una nutrida concurrencia de pública, se disputó la final del Torneo Clausura el jueves a la noche.

El equipo castense ganó los dos primeros sets con un doble 25 – 16. En el tercer set reaccionó el conjunto achense y logró imponerse por 25 – 19. El cuarto set fue intenso, e incluso los castenses tuvieron un match point para definir el partido, que no pudieron aprovechar, y los sureños se impusieron por 28 a 26.

En el tie break los visitantes dominaron las acciones, frente a un deslucido equipo castense, y lograron imponerse por 15 a 10, para quedarse con el Torneo Clausura y el campeonato anual.