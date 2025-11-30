domingo 30, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Buscan a la yaguareté Acaí y ofrecen una recompensa récord de $250 millones

Yaguarete acai busqueda 30noviembre2025

La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció la recompensa más alta en la historia reciente de conservación en el país: $250.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer la desaparición de la yaguareté Acaí en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco).

El anuncio se realizó ayer en el marco del Día Internacional del Yaguareté, en un contexto de alarma para la conservación de la especie. Acaí, una hembra crucial para la reintroducción de la especie, había sido liberada en el Parque Nacional apenas un mes antes de reportarse su desaparición a principios de noviembre.

Yaguarete acai busqueda recompensa 30noviembre2025

La APN solicitó a las comunidades de la región colaborar con la difusión de esta instancia, para incorporar nueva información a la investigación judicial en curso.

La APN confirmó que continuará trabajando en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina, las autoridades provinciales y la Justicia Federal para esclarecer los hechos y «redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales».

