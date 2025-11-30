domingo 30, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Choque en la ruta provincial 1: Un camionero hospitalizado

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Choque nissan camioneta camion generalpico 30noviembre2025

Un siniestro vial se registró –este domingo- en la ruta provincial 1, a la altura del sector conocido como “quinta de Foeesitra”, en el acceso a la ciudad de General Pico.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Nissan Frontier y un camión Volkswagen. El impacto provocó importantes daños materiales en ambos vehículos, publicó Infopico.

Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido. El camionero tuvo que ser hospitalizado, tras impactar en la parte trasera de la camioneta.

En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y llevó adelante las pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Festival intendentealvear octubr2025 1
Comisiones elpalomo 19octubre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 24noviembreCospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025