Choque en la ruta provincial 1: Un camionero hospitalizado

Un siniestro vial se registró –este domingo- en la ruta provincial 1, a la altura del sector conocido como “quinta de Foeesitra”, en el acceso a la ciudad de General Pico.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Nissan Frontier y un camión Volkswagen. El impacto provocó importantes daños materiales en ambos vehículos, publicó Infopico.

Los dos vehículos circulaban en el mismo sentido. El camionero tuvo que ser hospitalizado, tras impactar en la parte trasera de la camioneta.

En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y llevó adelante las pericias para determinar cómo se produjo la colisión.