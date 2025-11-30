Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera División después de 40 años

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División del fútbol argentino tras igualar 1-1 como visitante este domingo ante Deportivo Madryn, en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional jugada en el estadio Abel Sastre.

El partido tuvo a Luis Silba como autor del gol local a los 18 minutos del segundo tiempo y a Agustín Morales como el goleador cordobés a los 40’ del mismo periodo.

La expulsión de Federico Recalde por doble amonestación a los 36 minutos del complemento dejó a Deportivo Madryn con diez hombres y condicionó el tramo final del encuentro.

Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Iván Delfino, logró el ascenso a la Liga Profesional 2026 gracias al resultado global: en la ida, como local, se había impuesto 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés tuvo las situaciones más claras y estuvo cerca de cerrar la serie con un 3-0 global, pero el arquero de Madryn, Yair Bonnin, apareció como figura al atajar en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira. Además, Recalde detuvo con el cuerpo un disparo sobre la línea de Agustín Fontana, manteniendo el cero.

El segundo tiempo empezó con más ritmo y a los 18 minutos Silba conectó una tijera para batir a Brian Olivera y poner a Madryn a un gol de forzar los penales. Con un hombre menos desde los 36’, Madryn no pudo sostener la ventaja y cuatro minutos después llegó el empate de Agustín Morales, que sentenció la serie a favor de Estudiantes.

El cierre del partido estuvo marcado por incidentes: hinchas locales arrojaron proyectiles al campo de juego y la Policía debió intervenir para contener la situación y evitar que la confrontación escale.