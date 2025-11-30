Fisicoculturista de Castex se consagró campeón internacional en Paraguay

El castense Leo Andrada tuvo una destacada actuación en el Open Internacional Tres Fronteras que se desarrolló en Paraguay, donde representó a la World Fitnnes Federatión de La Pampa y Argentina. El castense integró el equipo argentino que compitió el sábado.

El Campeonato Internacional de Fisicoculturismo y Fitness “Tres Fronteras” se desarrolló en Ciudad del Este, donde el castense se consagró campeón internacional en Culturismo Juniors y Beach Model (Bermuda), además de también alcanzar los primeros puestos en Jean Model y Sport Model.

ORGULLO Y COMPROMISO

El realiquense Matías Ortega, de la World Fitnnes Federatión de La Pampa, destacó en las redes sociales el “orgullo” por lo logrado por el deportista de Eduardo Castex “a lo largo de todo este año”.

Enumeró que obtuvo destacadas actuaciones a nivel provincial en Realicó, en el Sudamericano en Brasil y ahora a nivel internacional en Paraguay. “Sin dudas, un gran año para un joven atleta que está dando sus primeros pasos en esta disciplina y también dejándonos bien representados a todos los pampeanos”, expresó en el posteo.

“Seguimos trabajando por y para los atletas desde mi rol como dirigente de la Federación Argentina en La Pampa, y el año próximo tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar el Campeonato Argentino de Fisicoculturismo y Fitness WFF La Pampa 2026 en Realicó”, concluyó.