Ganó Verstappen y el campeonato quedó al rojo vivo: Colapinto terminó 14

La victoria de este domingo de Max Verstappen, piloto de Red Bull, en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 dejó la pelea por el título más que apretada y todo se definirá en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Oscar Piastri cerró como escolta con el McLaren y de manera sorpresiva, con Williams, el español Carlos Sainz culminó el podio tercero. El piloto argentino Franco Colapinto terminó en la decimocuarta posición con su Alpine, después de haber largado desde la zona de boxes.

En el marco de la última fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo, Lando Norris (McLaren), el propio Verstappen y Oscar Piastri (McLaren) deberán definir al próximo campeón.

De momento, el líder de la clasificación por el trofeo es el corredor británico con 408 puntos. En tanto, el neerlandés de Red Bull se encuentra con 396, mientras que el australiano completa el podio con 392.

Norris llegaba al Circuito Internacional de Lusail con la chance de abrochar el título de campeón por primera vez en su historia. Sin embargo, finalizó en la cuarta plaza por detrás del español Carlos Sáinz (Williams), su ex compañero de equipo, y dejó el campeonato más que abierto luego del triunfo de Verstappen.

El ganador del Gran Premio de Abu Dhabi, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará 25 puntos, el escolta 18 y el tercero 15. En la mima línea, el cuarto se quedará con 12 unidades, el quinto con 10, el sexto con 8, el séptimo con 6, el octavo con 4, el noveno con 2 y el décimo con 1.

En caso de igualdad de puntos se definirá por la mayor cantidad de carreras ganadas, algo en lo que también están empatados con siete triunfos cada uno.

Si eso sucede, se definirá por la obtención de mayor número de segundos puestos y ahí la ventaja es de Norris con 8, mientras que Verstappen tiene 5 y Piastri 4.

Que debe pasar para que Norris sea campeón

-Debe salir primero, segundo o tercero sin depender de lo que hagan el resto de los pilotos.

-Salir cuarto o quinto y Verstappen deberá llegar del segundo puesto hacia abajo.

-Salir sexto o séptimo, Verstappen y Piastri deben arribar del segundo lugar hacia abajo.

-Salir octavo, Verstappen debe arribar del tercer puesto hacia abajo y Piastri del segundo hacia abajo.

-Salir noveno, Verstappen del cuarto para abajo y Piastri del segundo hacia atrás.

-Salir décimo, Verstappen del cuarto puesto hacia abajo y Piastri del tercero hacia abajo.

Que debe pasar para que Verstappen sea campeón

-Debe salir primero y Norris del cuarto lugar hacia abajo.

-Debe salir segundo, Norris del octavo hacia abajo y Piastri no debe ser primero.

-Debe salir tercero, Norris noveno hacia abajo y Piastri bo debe ser primero.

Que debe pasar para que Piastri sea campeón

-Debe salir primero y Norris del octavo lugar hacia abajo.

-Debe salir segundo, Norris del décimo hacia abajo y Verstappen debe salir de la cuarta ubicación hacia abajo.