La Araucanía 2025 generarán un impacto de más de $ 500 millones en la economía pampeana

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, estimó que los Juegos Binacionales de la Araucanía «La Pampa 2025» generarán «un impacto económico base» de 500 millones de pesos en la economía pampeana, pero aventuró que esa cifra se superará porque en las últimas jornadas se están recepcionando mayores demandas hoteleras para choferes y familiares de los deportistas.

«Afortunadamente va a colapsar la hotelería, la gastronomía, las estaciones de servicios, la venta de productos regionales. Hay un impacto económico grandísimo que viene de la mano del deporte», destacó ayer el funcionario pampeano en Eduardo Castex.

El subsecretario estuvo en la ciudad durante la última gira que está realizando en las distintas sedes de competencia de los Juegos Binacionales de la Araucanía, para reunirse con las autoridades municipales, los dirigentes de los clubes y recorrer los espacios de competencia y alojamiento.

En las jornadas previas estuvo en General Acha, Miguel Riglos, Quehué y Ataliva Roca, entre otras. Y en los próximos días continuará en resto de las comunidades que alojarán a distintas disciplinas de esta competencia binacional.

«Está todo definido y restan ajustar los últimos detalles organizativos. Esta semana entregaremos toda la ornamentación que generará un golpe de efecto con la marca de los Juegos para embellecer los espacios de competencias», anticipó.

«La Pampa está acostumbrada a organizar porque es una provincia receptiva y la infraestructura deportiva está muy linda. Y en un momento donde la situación económica es complicada, apelamos a la imaginación y a la creatividad para resolver todo para recibir a 2.800 personas de la Patagonia argentina y chilena, más 500 o 600 padres, que totalizan más de 3.300 personas que visitarán La Pampa», destacó.

Costos.

La Pampa recibirá estos Juegos Binacionales 2025 porque Tierra del Fuego desistió debito a «la crisis económica» de organizar las competencia que reúne a deportistas de las regiones del sur chileno y las provincias de la Patagonia argentina.

«Esto pasa cada 13 años (en cada sede), pero nosotros lo organizamos por una cuestión de emergencia para salvar los Juegos de la Araucanía, porque sino, no se iban a realizar y se hubiera roto algo que es fundamental entre los países, que es la confianza. Y quizás los Juegos hubieran desaparecido», explicó Almudévar.

Además, destacó el «apoyo importante del CFI», e indicó que La Pampa «lo único que destinará económicamente será lo que nos hubiera costado ir a competir a Tierra del Fuego».

Personal afectado.

El funcionario detalló que desde la organización estarán afectados a las competencia «entre 200 y 300 personas», pero también trabajará una cantidad similar de «banderilleros, planilleros, cronometristas y técnicos».

«Después hay gente que trabajará directa o indirectamente en cada subsede. Es una cantidad enorme de gente», aseguró.

– ¿El proceso proselitista del balotaje presidencialista en Chile no afectará el arribo de las delegaciones de aquel país?

– No. Los dirigentes están preocupados por el destino electoral del país, porque ante cada gobierno que asume en Chile tenemos una tarea titánica de demostrarles a las autoridades entrantes de la importancia de los Juegos. Porque no los conocen, y cuando los conocen ahí arrancamos nuevamente. Es más, nos están pidiendo más alojamiento para choferes y para padres.

– Esto es positivo en momentos de crisis económica para varios sectores de la economía…

– Sí, además diciembre siempre es un mes complicado y esto viene a ser una bocanada de aire fresco. De la mano del deporte viene la parte económica, y rompe el mito que dice el deporte solamente genera gastos, porque el deporte es una fábrica sin chimenea que genera millones que impactan en la económica pampeana.

Una semana de competencias

Los Juegos Binacionales de la Araucanía se desarrollarán desde el sábado 6 hasta el viernes 12 de diciembre en distintas sedes de La Pampa.

El ciclismo competirá en el circuito del Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, en donde se realizarán las distintas pruebas, que tendrán lugar durante cuatro jornadas. La natación tendrá como escenario, por primera vez, el natatorio municipal de Miguel Riglos; mientras que Eduardo Castex recibirá al vóley masculino en las canchas de Racing Club, el Club Estudiantil y el SUM de los colegios Manuel Belgrano y Licenciado Hugo Peinetti.

En General Pico, en los estadios de Costa Brava, Cultural Argentino, Pico FBC, Sportivo Independiente y Ferro Carril Oeste, se jugarán los encuentros de fútbol femenino.

En las localidades de Ataliva Roca, General Acha y Quehué jugará el vóley femenino, en una zona en la que esta disciplina desde hace años viene teniendo un importante desarrollo. Además, General Acha también será escenario del básquet femenino.

En Santa Rosa, el básquetbol masculino competirá en las canchas del Club Estudiantes, Polideportivo Butaló y General Belgrano; mientras que el fútbol masculino jugará en los estadios de All Boys, Deportivo Mac Allister, General Belgrano y Atlético Santa Rosa.

También en la capital estarán el judo, que competirá en el SUM de la Escuela 95, y el atletismo, en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás.