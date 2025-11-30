Peinetti: «El financiamiento internacional y los premios nos permiten seguir investigando”

La investigadora pampeana Ana Sol Peinetti destacó que este premio “llega en un momento difícil para la ciencia”, y “son impulsos que nos motivan para seguir en momentos muy difíciles”. La entrevistada expresó que resulta fundamental “la financiación del Estado” porque actualmente hay solo 21 proyectos que cuentan con aportes del gobierno nacional.

“Esto es una reducción a casi nada”, expresó. “Hoy los premios o subsidios internacionales nos permiten seguir investigando, pero en todos los países desarrollados se invierte en ciencia porque es uno de los motores del desarrollo”, dijo la piquense en Radio DON de esta localidad.

– Peinetti, ¿se puede vivir como investigador del Conicet?

-Es una buena pregunta…depende…en mí caso no tengo hijos, pero si tuviera que mantener a otra persona, ya sería muy difícil porque son muy bajos los salarios.

– Lamentablemente los gobiernos de derecha desfinancian la ciencia…

-Está difícil, pero bueno, hay algo que admiro mucho del sistema científico y es la resiliencia. Esperemos que una vez más podemos salir adelante y mantener el sistema científico que tenemos, que es increíble desde las capacidades que forman las universidades públicas, la formación y los recursos humanos que tenemos, el equipamiento logrado en los últimos años. Estando acá no dimensionamos el sistema científicos que tenemos, pero cuando te vas afuera percibes lo valorado que somos los científicos argentinos por nuestra formación, y tenemos que tratar de cuidarlos un poco.

– ¿Existe una concepción equivocada de los funcionarios nacionales o una intención de permitir el avance del sector privado?

– Es un buen planteo…creo que últimamente hay un discurso de ataque a la ciencia. En otro momento hubo falta de financiamiento, pero ahora hay un discurso de ataque a las ciencias. Se ataca las vacunas, cuando ejemplos claros de las enfermedades que se han erradicado. Para mí esa era una discusión saldada, porque la evidencia es muy fuerte: dejamos de vacunar y aparecieron casos de sarampión. Sin datos, sin chequear información, hay un discurso muy en contra.

– Bueno, pero hoy charlamos por tus logros, pero la tapa de los diarios muestran a legisladores libertarios que llevaron a un supuesto hombre imán para desacreditar la vacunación.

– Es así. Totalmente. No hay que desestimar si surgen dudas, pero están los datos y la información, y se debe comunicar cuando surgen dudas. Hay que hacer mejor trabajo para comunicarlos, y eso lo tenemos que mejorar mostrando nuestro trabajo. Pero, también hay una sensación que no tenemos espacio, porque tenes 10 segundos para explicar algo muy profundo y complejo. Hemos perdido ese espacio de poder argumentar porque las vacunas funcionan. Mostremos los datos y la información que existe. Porque es muy fácil en 10 segundos decir cualquier cosa sin evidencia, y lleva mucho más tiempo poder justificar y demostrar que no es así.