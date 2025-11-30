Santarroseñas ganaron el V Torneo del Pollo al Disco en Carro Quemado

Pese a la lluvia se realizó la quinta edición del evento y se consolida como una de las fiestas regionales más importantes en la región de Latidos del Caldenal.

Si bien el clima jugó una mala pasada, no dejó de ser una de las competencias más atractivas de las que se llevan disputadas hasta ahora, con una tarea muy difícil para los jurados a la hora de definir el ganador.

La pareja ganadora estuvo integrada por Rocío Pósperi y Noemí Criado de Santa Rosa; Dalila Ferrero y Carlos Pagela de Victorica, se llevaron el segundo puesto; y Ximena Alfaro y Dante Abraham, también de Victorica, recibieron una mención especial.

“TODO MUY LINDO”

Oscar Rodríguez Huarte, intendente municipal, aclaró que las malas condiciones meteorológicas pusieron en riesgo la realización de la actividad. ”Estábamos con la duda de hacer o no el torneo, pero como mucha gente venía viajando tomamos la decisión de no suspenderlo”, dijo.

El funcionario puntualizó que participaron menos parejas en comparación con el año pasado, pero igualmente “todo salió muy lindo”.

PRÓXIMA EDICIÓN

El jefe comunal anticipó que el evento ya tiene agenda para el próximo año. “El sexto torneo de Pollo al Disco se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026, será nocturno y en este mismo predio del Polideportivo pero con el plan B de que si no es afuera por cuestiones climáticas se realizará en el SUM que estamos construyendo, esto nos da la tranquilidad de que no tenemos que estar dependiendo del tiempo”. “Este evento debe seguir creciendo por eso trabajamos para dotarlo de la infraestructura necesaria y que la gente tenga la comodidad que requiere para asistir”, concluyó.



