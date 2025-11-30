TRFA 2025/2026: Los cuatro equipos pampeanos que avanzaron a la siguiente fase

All Boys de Santa Rosa, Deportivo Alpachiri, Ferro de General Pico y Juventud Regional de Miguel Cané son los cuatro equipos pampeanos que continuarán compitiendo en el Torneo Regional Federal Amateur (TRFA 2025026). Por su parte, Atlético Santa Rosa, Campos de General Acha, Alvear FC y All Boys de Trenel quedaron eliminados.

La sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur se disputó este domingo y determinó los clasificados a la siguiente instancia.

Por la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, lograron su pase a la siguiente instancia los equipos de All Boys de Santa Rosa y Deportivo Alpachiri.

El auriazul goleó por 3 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha en el estadio «Ramón Turnes», con dos goles de Jerónimo Gutiérrez y uno de Agustín Servetto.

Deportivo Alpachiri, en su estadio, se lo dio vuelta a Atlético Santa Rosa. La etapa inicial terminó empatada en 0, pero a los 5 minutos del complemento Emiliano Cocco puso en ventaja al «albo», sin embargo después Andrada igualó y Vara puso el partido 2 a 1.

Santa Rosa terminó con ocho jugadores porque fueron expulsados Axel Pérez, Maximiliano Montoya y Luis Guiñazú.

EN LA ZONA 8

Por la Zona 8, Juventud Regional de Miguel Cané empató en su cancha 2 a 2 contra Alvear FC, alcanzó 10 unidades y se quedó con el primer lugar del grupo.

Gabriel Flores abrió el marcador a favor de los alvearenses cuando iban tres minutos de juego, pero lo empató Franco Vázquez a los 25. Luego, Axel Bertaina volvió a darle la ventaja a los visitantes, aunque cuando el encuentro llegaba a su fin, a los 41 del complemento, Tiago Gómez emparejó para Juventud y puso las cifras definitivas de 2 a 2.

El segundo lugar del grupo se lo quedó Ferro Carril Oeste de General Pico que venció por 2 a 0 a All Boys de Trenel. Moreyra se hizo un gol en contra a los 16 minutos del primer tiempo y le dio la ventaja al «Verde» piquense, que logró marcar el 2 a 0 definitivo a los 40 minutos del complemento a través de Álvaro Klusener.