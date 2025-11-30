domingo 30, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Vuelco en la ruta provincial 7: Rescataron a una pareja y la trasladaron al hospital de Pico

El accidente se produjo –este domingo al mediodía- en cercanías de Colonia Barón. Una camioneta Honda CR-V despistó y volcó sobre la banquina este de la ruta provincial 7. Los ocupantes, una pareja oriunda de General Pico que viajaba hacia Santa Rosa, tuvieron que ser rescatados por los bomberos voluntarios y luego fueron trasladados al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

El siniestro vial se registró alrededor de las 13 horas, a la altura del kilómetro 125, en el tramo comprendido entre Villa Mirasol y el cruce con la ruta provincial 10, publicó Infopico.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el vehículo había sufrido un despiste seguido de vuelco. De acuerdo con los primeros testimonios de la pareja, el conductor habría perdido el control de la camioneta tras atravesar un charco de agua sobre la cinta asfáltica, que provocó la desestabilización y posterior vuelco del rodado. Ambos ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo con lesiones visibles.

Bomberos Voluntarios de Colonia Barón trabajaron rápidamente para liberar a las dos personas, mientras que personal de Salud las asistió y estabilizó en el lugar. Luego fueron trasladadas en ambulancia al hospital de General Pico para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las heridas.

En la zona del siniestro, efectivos de las comisarías de Colonia Barón y Villa Mirasol realizaron las diligencias de rigor y aseguraron el tránsito mientras se trabajaba en el operativo.

