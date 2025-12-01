Condenada a pagar una indemnización millonaria por engañar a su esposo durante 40 años

Un caso que parece extraído de una ficción de streaming tuvo su desenlace judicial en Bahía Blanca: un jubilado de casi 80 años le ganó una demanda por afectación a la dignidad a su exesposa, quien le había ocultado durante más de 40 años que dos de sus tres hijos no eran biológicamente suyos.

La Cámara Civil y Comercial local ratificó el fallo de primera instancia que condena a la mujer a pagar $20 millones de pesos más intereses (calculados desde 2019) por el daño moral causado.

Cuatro décadas de engaño y el costo del amor

El hombre, identificado como R.G., descubrió la infidelidad y la falsa paternidad a principios de 2018, luego de ser atormentado por rumores y confirmaciones de un viejo amigo. El resultado del ADN de 2019 fue concluyente: solo era padre biológico del primero de sus hijos.

El costo emocional del engaño fue doble, ya que, incluso después de su separación, el hombre tuvo que enfrentar un juicio por alimentos iniciado por una de sus hijas no biológicas, que lo obligó a pagar el 25% de sus haberes durante 17 años.

El precedente legal de la dignidad

El caso sentó un precedente legal al invalidar un acuerdo previo firmado por R.G. en una escribanía, mediante el cual había renunciado a demandar a su exesposa.szFNcA

El juez sostuvo que la renuncia fue previa «al daño» (ya que el hombre firmó antes de tener la confirmación del ADN) y que los acuerdos entre partes no pueden dejar sin efecto leyes que protegen derechos esenciales, como la dignidad humana. Por lo tanto, la exesposa fue condenada por su «actitud culpable al mantener una paternidad falsa» por casi medio siglo.