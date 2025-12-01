lunes 1, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Demoraron cazadores furtivos en Doblas: Decomisaron e incineraron 12 antílopes

Antilope decomiso doblas 1diciembre2025

Personal de la Subcomisaria de Doblas conjuntamente con la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, realizaron –durante la madrugada de este domingo- un operativo de control en el kilómetro 56 de la ruta provincial 18, donde interceptaron una camioneta VW Amarok, ocupada por tres personas, que trasladaban 12 antílopes muertos en la caja.

Los ocupantes del vehículo, dos hombres mayores de edad, fueron identificados y se les labraron actas de infracción por infringir la Ley 1.194, relacionada con la conservación de la fauna silvestre. Los imputados son de Rufino (Santa Fe).

La policía se procedió a la retención y posterior incineración de los animales, en presencia de testigos.

Los infractores manifestaron haber cazado los animales en un predio rural sin contar con el permiso de caza ni la autorización del dueño del campo.

