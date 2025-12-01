lunes 1, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En Castex, La UNLPam en territorio dictará tres tecnicaturas en 2026

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Unlpam lanzamiento segundaetapa launlpamenterritorio 1diciembre2025 1

En el Aula Magna de la UNLPam hoy se lanzó la segunda etapa del Programa “La UNLPam en territorio”, que financian la alta casa de estudios y el gobierno de La Pampa. El rector Oscar Alpa y el gobernador Sergio Ziliotto firmaron convenios con todos los jefes comunales pampeanos, porque se dictarán siete carreras a distancia.

En Eduardo Castex se dictarán tres tecnicaturas: 2 comenzarán en marzo y la tercera en junio.

En marzo comenzará el dictado de las tecnicaturas universitarias de Gestión de Alimentos y de Administración Agropecuaria, dependientes de la Facultad de Agronomía. Y los interesados se pueden inscribir desde este enlace

En junio, se prevé el inicio de la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

SEGUNDA ETAPA  

En esta segunda etapa del programa se ampliará y fortalecerá la presencia de la UNLPam con apoyo a la oferta de carreras a distancia. Se propone incorporar al Programa a todos los municipios y comisiones de fomento, que se sumarán a los Centros Universitarios ya existentes y las sedes de la UNLPam.

La adhesión a la segunda etapa se concretó con la firma de un Acta Compromiso por parte de intendentes/as y presidentes/as de comisiones de fomento.

En el transcurso del acto y en representación de sus pares, firmó el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, junto al Gobernador y al Rector. Culminado el acto lo hicieron las autoridades de municipios presentes.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025Comisiones elpalomo 19octubre2025Antar banner abril2025
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 1diciembre