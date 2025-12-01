Entregaron reconocimientos a 80 agentes públicos que se capacitaron en el Procaap en 2025

Funcionarios del Ministerio de Conectividad y Modernización realizó el acto de entrega de reconocimientos a 80 agentes públicos -de diversas dependencias-, que completaron instancias de formación en el marco del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial (PROCAAP). En total, durante 2025 se capacitaron 1.900 trabajadoras y trabajadores del Estado provincial.

El ministro Antonio Curciarello destacó “el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad de las y los trabajadores que a lo largo de este año se capacitaron con nuestras propuestas de formación, fortaleciendo sus conocimientos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”.

Resaltó que el PROCAAP es “una política pública sostenida que está próxima a cumplir sus 10 años y esa trayectoria exitosa se refleja en la asistencia de agentes en cada actividad, tanto de forma presencial como virtual”.

CAPACITACIONES Y PARTICIPANTES

En 2025, el Programa alcanzó las 60 capacitaciones en las que se formaron más de 1.900 agentes, generando más de 3.220 asistencias registradas con la participación de agentes de más de 15 localidades. En estos nueve años de vigencia, se registraron más de 20.000 asistencias. “El reconocimiento a las y los agentes capacitados con PROCAAP reafirma la decisión del gobierno provincial de impulsar espacios de aprendizaje que contribuyan a una administración pública más eficiente y moderna”, aseguró el funcionario.

Curciarello destacó además que “este año sumamos al Programa un Sistema de Inscripciones, que permite a los agentes un mayor orden en cuanto a los cursos realizados y los que tienen a disposición para inscribirse, además de poder de descargar sus certificados que acrediten cada capacitación, y una plataforma virtual para que cada persona tenga mayor comodidad para cursar y realizar las evaluaciones a su ritmo”.

TEMÁTICAS

Durante este año, en la planificación de PROCAAP se realizaron capacitaciones en diversas temáticas como contrataciones públicas, nuevo sistema de registración de Bienes Patrimoniales, Gestión Documental Electrónica (GDE), Firma Digital, ciberseguridad, utilización de herramientas digitales, redacción eficiente, atención a la ciudadanía y gestión eficiente de reclamos, Datos Abiertos en la gestión pública y participación ciudadana, Derecho de Acceso a la Información Pública y su implementación en La Pampa; aplicación de la licencia para víctimas de violencia de género en la Administración Pública, entre otras.