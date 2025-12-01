Histórico evento deportivo–turístico en el Parque Nacional Lihué Calel

La Pampa vivió un hecho histórico este fin de semana en el Parque Nacional Lihué Calel. Por primera vez en casi cinco décadas, se realizó un evento deportivo dentro del área protegida, marcando un antes y un después en la integración entre naturaleza, turismo, deporte y preservación cultural.

Más de 500 personas participaron de la jornada, de las cuales 250 fueron competidores. Una gran parte de los corredores llegó desde distintas provincias, lo que confirma el creciente interés turístico por este destino. A lo largo del evento, muchos participantes destacaron la experiencia y coincidieron en que el lugar es impactante, las vistas son únicas y la organización estuvo a la altura del desafío.

La realización de la propuesta fue posible por el trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo de La Pampa, la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, la Municipalidad de Puelches y la Villa Turística Casa de Piedra.

Este trail no solo representó un desafío físico, sino también un paso estratégico para posicionar a Lihué Calel como un destino de turismo responsable, deporte en la naturaleza e identidad cultural pampeana.

Desde el ámbito provincial destacaron que este tipo de actividades forma parte de una agenda orientada a diversificar la oferta turística y acercar a más visitantes a uno de los escenarios naturales más valiosos del país. Próximamente, el Parque Nacional Lihué Calel cumplirá 50 años y este evento quedará registrado como el puntapié inicial de una nueva etapa en su historia.