Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 1 al domingo 7 de diciembre de 2025

El horóscopo de la semana del lunes 1 al domingo 7 de diciembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

La primera semana de diciembre llega con energía de cierre y renovación. Muchas situaciones que venían trabadas empiezan a destrabarse, y aparece un clima ideal para tomar decisiones importantes.

En lo emocional, la semana pide sinceridad y equilibrio: se aclaran vínculos, se cierran ciclos y se abren caminos nuevos. A nivel laboral, crece la creatividad y la motivación, mientras que en lo personal surge la necesidad de orden, calma y proyección a futuro.

Horóscopo del lunes 1 al domingo 7 de diciembre

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana para activar proyectos y hacer movimientos estratégicos. Una charla clave te ayuda a destrabar un conflicto. En el amor, decisiones que aportan claridad.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Energía de estabilidad. Lográs equilibrar gastos, ordenar prioridades y avanzar en temas familiares. En lo afectivo, buscás paz y rutina positiva.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Semana llena de comunicación, encuentros y novedades. Te llega una propuesta interesante. En el amor, aparece alguien que despierta curiosidad o se fortalece una conexión.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición te guía para tomar decisiones emocionales importantes. Es buena semana para ordenar la casa o resolver temas familiares. En pareja, más contención.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Semana social y dinámica. Tu brillo atrae oportunidades laborales o creativas. En el amor, un gesto renovará la pasión o dará un impulso a un vínculo nuevo.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Te enfocás en proyectos concretos y lográs avances firmes. La semana pide descanso mental para evitar sobrecargas. En lo personal, un diálogo sincero te alivia.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana de equilibrio emocional. Se acomodan situaciones que venían tensas. En lo económico, aparece una chance interesante o un ingreso extra.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La semana trae intensidad, revelaciones y decisiones transformadoras. En lo afectivo, renace la pasión o se aclara una duda que te agobiaba.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu energía expansiva se potencia: viajes, planes, estudios y nuevos proyectos se activan. En el amor, momento de sinceridad total.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Semana de logros concretos. Cerrás un ciclo laboral o avanzás en algo que venías esperando. En pareja, conexión estable y profunda.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas brillantes y proyectos creativos en expansión. La semana favorece reuniones, alianzas y nuevos contactos. En lo emocional, llega una charla pendiente.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Energía espiritual elevada. Resolución de conflictos, claridad emocional y posibilidad de sanar un vínculo. En lo laboral, fluye la inspiración.