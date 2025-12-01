lunes 1, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 1 al domingo 7 de diciembre de 2025

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Horoscopo Predicciones 31diciembre2024

El horóscopo de la semana del lunes 1 al domingo 7 de diciembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

La primera semana de diciembre llega con energía de cierre y renovación. Muchas situaciones que venían trabadas empiezan a destrabarse, y aparece un clima ideal para tomar decisiones importantes.

En lo emocional, la semana pide sinceridad y equilibrio: se aclaran vínculos, se cierran ciclos y se abren caminos nuevos. A nivel laboral, crece la creatividad y la motivación, mientras que en lo personal surge la necesidad de orden, calma y proyección a futuro.

Horóscopo del lunes 1 al domingo 7 de diciembre

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana para activar proyectos y hacer movimientos estratégicos. Una charla clave te ayuda a destrabar un conflicto. En el amor, decisiones que aportan claridad.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Energía de estabilidad. Lográs equilibrar gastos, ordenar prioridades y avanzar en temas familiares. En lo afectivo, buscás paz y rutina positiva.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Semana llena de comunicación, encuentros y novedades. Te llega una propuesta interesante. En el amor, aparece alguien que despierta curiosidad o se fortalece una conexión.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición te guía para tomar decisiones emocionales importantes. Es buena semana para ordenar la casa o resolver temas familiares. En pareja, más contención.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Semana social y dinámica. Tu brillo atrae oportunidades laborales o creativas. En el amor, un gesto renovará la pasión o dará un impulso a un vínculo nuevo.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Te enfocás en proyectos concretos y lográs avances firmes. La semana pide descanso mental para evitar sobrecargas. En lo personal, un diálogo sincero te alivia.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana de equilibrio emocional. Se acomodan situaciones que venían tensas. En lo económico, aparece una chance interesante o un ingreso extra.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La semana trae intensidad, revelaciones y decisiones transformadoras. En lo afectivo, renace la pasión o se aclara una duda que te agobiaba.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu energía expansiva se potencia: viajes, planes, estudios y nuevos proyectos se activan. En el amor, momento de sinceridad total.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Semana de logros concretos. Cerrás un ciclo laboral o avanzás en algo que venías esperando. En pareja, conexión estable y profunda.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas brillantes y proyectos creativos en expansión. La semana favorece reuniones, alianzas y nuevos contactos. En lo emocional, llega una charla pendiente.szFNcA

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Energía espiritual elevada. Resolución de conflictos, claridad emocional y posibilidad de sanar un vínculo. En lo laboral, fluye la inspiración.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Comisiones elpalomo 19octubre2025Refrigeradossantiago 24noviembre
Cospecltda banner abril2025 400x300