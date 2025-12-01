Lanzaron la segunda etapa de «La UNLPam en territorio» y se dictarán siete carreras a distancia

El rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto presidieron el acto de lanzamiento de la segunda etapa del Programa «La UNLPam en el Territorio» junto a Intendentas/es y Presidentas/es de Comisiones de Fomento de nuestra provincia.

CONCRECIÓN DE UN SUEÑO PARA LOS JÓVENES

En primer término y tras un video sintetizando los alcances de la primera etapa del programa, el Rector puso de relevancia la concurrencia del gobierno provincial y la universidad en un acto para la concreción de un sueño para los jóvenes puesto que «la educación es un derecho humano fundamental».

Con apoyo de una presentación, el rector Alpa profundizó ante la audiencia los alcances y concreciones del programa y recordó la instancia de 2019 con su lanzamiento; el inicio en marzo de 2020 y posteriormente la pandemia que obligó a las estrategias de virtualidad.

«Éramos la universidad de Santa Rosa y General Pico y debemos ser la Universidad de La Pampa», indicó.

Dijo que la primera etapa hoy tiene 400 estudiantes activos en los Centros Universitarios consolidados, de Realicó, General Acha, Macachín, Telén y Quemú Quemú; el dictado del primer año de dos carreras de grado y dictado completo de cinco carreras de pregrado (tecnicaturas); dictado de tres Trayectos Formativos (un año de duración), así como el dictado de cursos y realización de otras actividades de la UNLPam tales como Café Científico, difusión de carreras y servicios de la universidad, actividades culturales y de proyectos de extensión o de equipos de investigación.

CARRERAS A DISTANCIA

En la segunda etapa del programa se ampliará y fortalecerá la presencia de la UNLPam con apoyo a la oferta de carreras a distancia. Se propone incorporar al Programa a todos los municipios y comisiones de fomento, que se sumarán a los Centros Universitarios ya existentes y las sedes de la UNLPam.

Con respecto a las carreras a distancia para el año 2026 se dictarán las carreras Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios y Tecnicatura Universitaria en Administración Agropecuaria de la Facultad de Agronomía; la Tecnicatura en Administración y Gestión Privada y la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; la Tecnicatura en Informática de Gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias.

Como parte de la concreción de los sueños para los jóvenes, Alpa destacó la política del gobierno provincial para la implementación del Boleto Interprovincial Gratuito establecido en el año 2024. Con respecto al impacto dijo que más de 1800 estudiantes hacen uso del beneficio que fue financiado, en cifras redondas, en 2024 con 250 millones de pesos; en 2025 con 758 millones y el año próximo con 842 millones.

«EL MERCADO NO IGUALA»

El gobernador Sergio Ziliotto referenció la actividad como un nuevo eslabón en su gestión de seis años de gobierno. Dijo que actividades como la presente no eran «eventos espasmódicos» sino una política de Estado lógica de un camino trazado en la convicción de que » no hay desarrollo sin producción, ni trabajo ni educación».

En disidencia con las políticas nacionales, dijo que el Estado “debe garantizar el acceso irrestricto a la educación» puesto que «es una clara falacia que el mercado iguala».

Con respecto a las distintas franjas etarias de la educación, referenció el trabajo de la cartera educativa y representantes de localidades en cuanto a los niveles primario y secundario. En Educación Superior, sumó al Boleto Interurbano Gratuito, las becas «Impulsar Futuro» para garantizar la concurrencia de los estudiantes a las sedes Santa Rosa y General Pico de las distintas Facultades y este tercer eslabón con seis tecnicaturas vinculadas a procesos productivos de las distintas localidades.

Referenció además el trabajo conjunto entre los Ministerios de Educación y Conectividad para la implementación de sistemas de tutorías y acompañamiento.

FIRMA DE MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO

La adhesión a la segunda etapa se concretó con la firma de un Acta Compromiso por parte de intendentes/as y presidentes/as de comisiones de fomento. En el transcurso del acto y en representación de sus pares, firmó el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, junto al Gobernador y al Rector. Culminado el acto lo hicieron las autoridades de municipios presentes.