Murió una persona que se cayó al vacío desde la Torre Médica de Santa Rosa

Un gran despliegue policial se realiza en estos momentos en la calle Lisandro de la Torre, entre Moreno y Garibaldi, porque una persona falleció tras caer al vacío desde uno de los pisos de la Torre Médica de Santa Rosa.

La policía no quiso confirmar exactamente lo que sucedió pero lo cierto es que se cortó el tránsito y todas las versiones indican que habría ocurrido un hecho de gravedad, publicó el diario La Arena.

Asimismo, fuentes vinculadas a la investigación informaron que el hecho ocurrió en el momento de la salida, y empleadas y empleados del edificio esperan a que la Policía termine de realizar las diligencias correspondientes para poder salir.

Respecto a la persona fallecida, se trataría de un hombre mayor de edad, aunque no hay mayores detalles sobre su identidad. Se desconoce también si el fallecimiento se trató de un accidente o si fue autoinfligido. En el marco de la investigación, se están analizando imágenes de las cámaras de seguridad.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Torino, que está trabajando en el lugar. También acudió la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) para realizar pericias.

Personal de la Seccional Primera de Santa Rosa y de la Brigada de Investigaciones también participa del operativo. La División de Accidentología colabora con el corte de tránsito.