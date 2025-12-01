TRFA 2025/2026: Los cuatro equipos pampeanos se enfrentan en la segunda fase

El Consejo Federal de Fútbol confirmó los partidos de la segunda fase de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 (TRFA 2025/2026). Los cuatro equipos pampeanos se enfrentarán el domingo 7 y las revanchas serán el domingo 14. La competencia otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A de la temporada 2026.
Como ocurrió en edición anteriores, los cruces se determinaron por la cercanía geográfica. All Boys de Santa Rosa se eliminará con Ferro Carril Oeste de General Pico, y Juventud Regional de Miguel Cané se medirá con Deportivo Alpachiri.
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR – SEGUNDA RONDA
Ida: 7 de Diciembre de 2025 / Vuelta: 14 de Diciembre de 2025.
1: Santa Rita (Piedritas) vs. Ferro Carril Sud (Olavarría) (L)
2: At. Villa Gesell vs. Estudiantes (Olavarría) (L)
3: Embajadores (Olavarría) vs. Dep. Norte (Mar del Plata) (L)
4: Racing (Olavarría) vs. At. Mar del Plata (L)
5: Sp. Olimpo (Tres Arroyos) vs. At. Ayacucho (L)
6: Liniers (Bahía Blanca) vs. Huracán Ciclista (Adolfo Gonzales Chaves) (L)
7: All Boys (Santa Rosa) vs. Ferro Carril Oeste (General Pico) (L)
8: Juv. Regional (Miguel Cané) vs. Dep. Alpachiri (L)
(L) Hacen de local en el primer partido.