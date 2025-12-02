Anya Taylor-Joy reveló una comedia argentina entre sus favoritas

Anya Taylor-Joy volvió a dejar en claro su fanatismo por la Argentina y sorprendió al revelar que una película de Valeria Bertuccelli y Adrián Suar figura entre sus favoritas.

La actriz se encuentra en el Marrakech International Film Festival, en Marruecos y aseguró que “Un novio para mi mujer” es una de las películas del cine argentino que le fascinaba mirar con sus padres durante su infancia en Buenos Aires. “Recuerdo mirar con mis padres ‘Un novio para mi mujer’, realmente me encantaba”, aseguró.

El comentario refuerza la cercanía que Anya mantiene con la cultura argentina, algo que suele manifestar cada vez que tiene oportunidad. Además, la actriz mencionó en varias entrevistas que todavía conserva el acento porteño cuando habla con su familia.

Por otra parte, la actriz fue consultada por la posibilidad de que exista una tercera parte de Dune, y su respuesta dejó varios interrogantes. “Lo lamento, pero no”, dijo, sin dar mayores detalles. Ahora bien, no se sabe si negó la existencia de una tercera entrega o si simplemente prefirió no adelantar nada para mantener las expectativas de los fanáticos.

Finalmente, se mostró completamente extasiada con las películas que pudo ver en el festival y aseguró que está ansiosa por continuar mirando el material fílmico seleccionado para los próximos días.