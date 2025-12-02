Conductora chocó un árbol en Monte Nievas y fue hospitalizada en Castex

La conductora de un Ford Focus chocó contra un árbol en una vereda ubicada en el cruce de Hipólito Irigoyen y Moreno, en la localidad de Monte Nievas.

El accidente se produjo el lunes. La mujer iba acompañada por su hija –menor de edad-, y ambas fueron trasladadas al Hospital “Pablo F. Lacoste” de Eduardo Castex.

Los diagnósticos de los facultativos determinaron que no sufrieron lesiones de gravedad.

En el sitio del accidente trabajó el personal de la subcomisaria, para recabar la información necesaria para dilucidad las causas que provocaron el siniestro vial.