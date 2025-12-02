Educación Superior: Los listados definitivos de orden de mérito para 2026 ya están disponibles

El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Superior, informó que desde el viernes 28, se encuentran disponibles los Listados Definitivos de Orden de Mérito para cubrir horas cátedra y/o cargos, en carácter de interino y/o suplente en los ISFD de Gestión estatal Ciclo Lectivo 2026, de acuerdo a lo previsto en la Disposición Nº 253289/2025.

Los interesados pueden acceder desde este enlace