El CD frenó tarifazo en Castex: Las tasas municipales aumentarán 17 % y tendrán subas trimestrales

El Concejo Deliberante (CD) de Eduardo Castex negoció y aprobó una suba del 17 por ciento en las tasas municipales, pese a que la intendenta Mónica Curutchet había solicitado una actualización del 32 por ciento. El bloque del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) se plantó, y la banca de Juntos por el Cambio (JxC) no quiso pagar el costo político de sancionar en soledad una suba por encima de los índices inflacionarios del Indec.

El concejal opositor Martín Araya expresó que en el Concejo Deliberante (CD) “enfrentamos una pretensión del DEM (de aplicar) un 32 por ciento de aumento” en las tasas municipales, pero lo consideraron “inaceptable para la realidad económica de nuestros vecinos”. Y consideró que se aplicará una suba surgida de un “intenso proceso de diálogo y negociación política que marca un antes y un después desde el inicio de esta gestión”.

La Ordenanza Tarifaria 2026 fue sancionada en la última sesión del CD local, donde las bancadas de JxC y el FreJuPa votaron afirmativamente –por primera vez en este período gubernamental- la suba de las tasas municipales, y desestimaron –también por primera vez- un pedido de la intendenta Mónica Curutchet, pese a que el oficialismo cuenta con los dos tercios necesarios para sancionar la normativa.

El proyecto de ordenanza enviado desde el edificio de la calle Padre Durando fue debatido en las comisiones interna del CD, donde los dos concejales opositores se negaron a acompañar la solicitud inicial de Curutchet. “Desde esta banca defendimos el 10 por ciento como un acto de coherencia”, aseguró Araya. Eso provocó que el oficialismo deje de lado la intransigencia de contar con la mayoría absoluta, para evitar el costo político de aplicar un nuevo tarifazo en momentos donde la crisis económica alcanza a cada vez más actores sociales. Y máxime teniendo en cuenta los cuestionamientos que surgieron –en diciembre de 2024- cuando se aplicó una suba del 207 por ciento, y se facultó al DEM a aplicar subas trimestrales.

“El acuerdo final fue del 17 por ciento, que es una victoria en sí misma, al conseguir una reducción de 15 puntos sobre la carga fiscal inicial, y esto es un alivio tributario para las familias y pymes que han sostenido las finanzas municipales en estos años”, destacó Araya en el recinto legislativo.

Destacó que la reducción del 15 por ciento al proyecto de ordenanza de Curutchet, demostró que “la política cuando se ejerce con firmeza y visión de futuro puede lograr beneficios para la gente”. “Dejamos así un precedente claro de que la oposición en Eduardo Castex no solo controla, sino que gestiona, negocia y logra políticas de beneficio masivo”, expresó.

Desde la bancada oficialista María Romero, solamente indicó que la Tarifaria 2026 “se busca mantener los ingresos del municipio para cubrir las prestaciones de servicios” y “se busca mantener el equilibrio en las cuentas municipales, se ratifica el sistema de actualización trimestral”. E intentó minimizar que el DEM se tendrá que conformar con casi el 50 por ciento de lo solicitado inicialmente, expresando: “el entendimiento alcanzado entre oficialismo y oposición para que los vecinos sean los únicos beneficiados”.