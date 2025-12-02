martes 2, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En Castex, reconocieron con un desayuno a dos municipales jubilados

Trabajadores jubilados desayuno ccm 2diciembre2025

Dos trabajadores municipales, con más de 30 años de servicio, se jubilaron en la municipalidad de Eduardo Castex. Hoy compartieron un desayuno con las autoridades municipales en el Centro Cultural Municipal (CCM).

“Nos llevamos muchos recuerdos, anécdotas y amigos”, coincidieron Daniel Portaluppi y Alberto Rincón en Radio DON 101.5 Mhz.

La actividad estuvo enmarcada en el día del empleado público y también de los trabajadores municipales.

Ambos relataron que se desempeñaron en distintos sectores del municipio local, y recordaron con respeto a los distintos intendentes que estuvieron al frente del municipio desde la reinstauración de la democracia.

