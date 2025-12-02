En La Pampa dictarán la tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales

En un trabajo de articulación entre el Ministerio de la Producción, la Universidad Nacional de los Comechingones y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se dictará esta formación estratégica para La Pampa, cuyo lanzamiento se concretó hoy en la sede de la Facultad de Agronomía.

Los incendios forestales constituyen una problemática persistente en La Pampa y la región, en la que el gobierno provincial viene trabajando de manera sistemática, por lo cual se acordaron acciones para la formación de profesionales, técnicos y operarios vinculados a organismos públicos de control, seguimiento y administración, así como de profesionales de la actividad privada que se involucren en el manejo del fuego.

El convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia recíproca entre ambas instituciones, estipula el dictado de la carrera Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales, que tendrá como objetivo formar profesionales altamente calificados en el abordaje de la problemática de los incendios forestales y de interface con un enfoque de gestión integral, que puedan mejorar la gestión del combate de los incendios, desde la aplicación de saberes, métodos y tecnologías en prevención, en la asistencia técnica a la extinción y en el fortalecimiento de la concientización.

La formación que se realizará de manera online a través del Campus Virtual de la UNLC y con encuentros presenciales en la sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, contará con una única cohorte, que inicia en el año 2026.

La carrera tendrá una duración de 2,5 años y consistirá en un dictado a distancia, con tres instancias de presencialidad, donde los estudiantes “se encuentran para llevar adelante prácticas y lo destacable es que estas prácticas se podrán dar en nuestra Provincia para los pampeanos”, dijo decana de la Facultad de Agronomía, Lía Molas.

Y agregó sobre la implementación que “es muy significativa porque es un área de vacancia en la Provincia, en cuanto a los recursos humanos que puedan gestionar el fuego, como incendios o quemas prescriptas. Esta oportunidad de articular esta Tecnicatura con la Universidad de Comechingones, nos permite traer a la Provincia esta capacitación”, expresó.

Sobre el perfil de los estudiantes, Molas manifestó que en general se inscriben personas que están trabajando en la temática y están en búsqueda de ampliar sus conocimientos, como bomberos voluntarios, brigadistas, profesionales y quienes trabajan en el bosque. “Pero, está abierta a todo el público, ya que puede ser una salida laboral, sobre todo en una Provincia en la que hay una gran superficie afectada por ello y donde se producen incendios habitualmente”, indicó.

Se está trabajando en el reconocimiento automático de materias de carreras que se dictan en la UNLPam, lo que es alentador tanto para profesionales como para estudiantes que cursan carreras vinculadas.



OBJETIVOS

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó la importancia de esta capacitación teniendo en cuenta que “el fuego es un elemento recurrente en nuestro ecosistema, por un lado los incendios de verano que afectan con más o menos severidad y por otro lado el uso del fuego como herramienta de manejo para los productores ganaderos en el caldenal, hecho para el cual la Provincia dispone de un plan específico del uso del fuego, siempre propiciando la conservación y aprovechamiento de nuestros bosques y la disminución de la intensidad de los incendios”.

El director del Departamento de Ciencias Ambientales y de Producción, Nicolás Echandia, sostuvo que “el objetivo es que los estudiantes puedan formarse en esta temática y estén capacitados para poder llevar adelante la planificación y gestión de incendios, lo cual es muy importante y de relevancia en la zona”. Y se mostró “orgulloso de ser referentes en esta temática y en la zona”.