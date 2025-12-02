La fuerte caída en transferencias a provincias genera tensión entre la Nación y los gobernadores

Las transferencias no automáticas giradas por el Estado Nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $155.849 millones en noviembre, que representa un descenso interanual del 32,3% en términos reales.

Este resultado marca el cuarto descenso consecutivo real, según datos de la consultora Politikón Chaco, al considerar los precios actuales, noviembre de 2025 es el mes de noviembre con los menores envíos desde, por lo menos, el año 2005.

La distribución de los fondos se caracterizó por una concentración en dos jurisdicciones, mientras que el resultado general estuvo determinado por el desempeño de CABA.

Entre CABA y la provincia de Buenos Aires, el conjunto concentró el 49,3% de los envíos totales del mes. La caída global del 32,3% se explica en gran medida por la disminución registrada en CABA. Al excluir a CABA del cálculo, las transferencias no automáticas al conjunto de las provincias mostraron un alza del 13,6% en términos reales.

CABA concentró el 31,2% del total distribuido en noviembre ($48.627 millones). Este distrito presentó una baja real del 64,2% interanual, porque el gobierno nacional realizó un recorte en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que derivó en reuniones entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el conjunto de las 23 provincias captó el 68,8% del total. En la distribución por jurisdicción, los cinco distritos con mayor participación fueron CABA (31,2%), Buenos Aires (18,1% con $28.155 millones), Neuquén (11,1% con $17.319 millones), Entre Ríos (6,3% con $9.859 millones) y Córdoba (6,1% con $9.553 millones).

En el extremo opuesto de la participación, las provincias de Río Negro y La Rioja recibieron la menor proporción de fondos, con un 0,2% en cada caso.

Catorce distritos registraron alzas reales interanuales en el mes. Se observaron incrementos reales elevados en Córdoba (+1.247,2%), Entre Ríos (+1.153,7%) y Formosa (+995,8%).

Estos incrementos se relacionan con una base de comparación baja y heterogénea en noviembre de 2024, lo que genera una distorsión en la variación. Adicionalmente, Córdoba y Entre Ríos recibieron fondos por convenios con la ANSES que no habían captado en noviembre del año anterior.

En relación con las actividades con mayor volumen de desembolsos en noviembre de 2025, se destacaron las siguientes:

-Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022: $40.000 millones, lo que representa el 25,7% del total, otorgado únicamente a CABA.

-Universalización de la Jornada Extendida: $22.212 millones, equivalente al 14,3% del total, distribuido entre dieciocho distritos.

-Estímulo a la Producción de Gas Natural: $18.266 millones, con el 11,7% del total, asignado a seis distritos.

-Funcionamiento de Hospitales: $17.019 millones, representando el 10,9% del total, otorgado solo a Buenos Aires, CABA y Santa Cruz.

-Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales: $11.000 millones (7,1% del total), entregado solamente a Córdoba y Entre Ríos.

El resto de las actividades totalizó $47.352 millones, abarcando el 30,4% del total de las transferencias no automáticas del mes. Respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no hubo distribución de estos fondos en noviembre de 2025, marcando la primera vez en el año que se registra esta situación.