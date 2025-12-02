La historia de la mujer que su madre entregó a los tres años al líder de una secta

Serena Kelley, la mujer a quien obligaron a casarse con el líder de una secta cuando tenía tres años, reflexionó que su madre la “entregó” y dijo que, para quienes le piden que olvide lo sucedido, sigue “siendo una niña de tres años, con un vestido viejo y la promesa del profeta clavada en el pecho”.

“Mi madre me entregó. Nadie susurró una queja. Era apenas una ficha dentro de un orden sagrado que solo admitía obediencia. Nunca tuve la sensación de ser una persona. Me percibía como un objeto, un bien que podía cambiar de manos según la decisión de los mayores”, señala ahora la mujer, dispuesta a relatar su historia.

Según el material al que accedió la Agencia Noticias Argentinas de diversos medios, Kelley, quien un día se escapó de la secta Niños de Dios y de su “esposo”, David Berg, subrayó que “la libertad aterra al principio”.

“Te sientes incompleta, culpable, deseando volver solo para no tener que decidir sola. No pido piedad ni ira. Solo exijo memoria y verdad, para que ninguna niña tenga que vivir en carne propia lo que a mí me arrebataron”, dice la mujer, nacida en 1984, después de no haber vivido con normalidad su niñez, de no haber disfrutado siquiera de una fiesta de cumpleaños.

Ella continuó: “A quienes me piden que olvide, les digo: sigo siendo una niña de tres años, con un vestido viejo y la promesa del profeta clavada en el pecho. No dejaré que esto se olvide. Hablo por todas las que no pudieron, las que aún callan, las que murieron esperando otra oportunidad de ser libres”.

La historia de Kelley había sido explicada por el diario La Nación, en julio pasado: “En 2002, cuando alcanzó los 18 años, volvió con su madre. Ese fue el inicio para abandonar la secta” estadounidense.

Siguió escapando y estudió en Austin (Texas – Estados Unidos), hasta graduarse en 2015 como Licenciada en Comunicaciones Corporativas y ese mismo año empezó otra carrera en Tecnologías de la Información.