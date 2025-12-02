Murió una docente de Victorica en un vuelco en la ruta provincial 10

Una mujer falleció –este martes a la tarde- en un vuelco en la ruta provincial 10, en el tramo comprendido entre Algarrobo del Águila y La Humada.

Fuentes policiales confirmaron que el siniestro fatal ocurrió a pocos kilómetros de La Humada, y que la conductora fallecida era la única ocupante del vehículo, publicó el diario La Arena.

Por el momento, no hay mayores detalles sobre el motivo por el que ocurrió el vuelco.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de la docente quedó atrapado y no pudo ser retirado del vehículo. Las pericias quedaron a cargo de la Agencia de Investigación Científica (AIC) de General Pico, y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Gobernador Centeno de la ciudad norteña.

La mujer fallecida sería la directora de la Escuela Hogar de La Humada, y oriunda de la localidad de Victorica.

Personal policial de la Unidad Regional IV y de localidades cercanas trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del siniestro y manejar el tránsito sobre la ruta.