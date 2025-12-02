martes 2, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
UNLPam: En la Facultad de Ingeniería ya inscriben para el ciclo lectivo 2026

Unlpam Facultad Ingenieria Centrouniversitario Frente Estudiantes 29enero2025

Ya se encuentra abierta la inscripción para el ciclo 2026 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa.

El trámite de inscripción se realiza desde este enlace

La Facultad de Ingeniería ofrece la posibilidad de estudiar en General Pico las siguientes carreras:

-Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones.

-Analista Programador

-Ingeniería en Sistemas

-Ingeniería en Computación

-Ingeniería Electromecánica

-Ingeniería Industrial

-Ingeniería Mecatrónica

Todas estas carreras orientadas a la tecnología cuentan hoy con una alta demanda en el mercado laboral y nuestra Facultad con un importante reconocimiento por el nivel académico y el desempeño de sus graduados.

