Ziliotto entregó casas en Anguil: “Un Estado eficiente da respuestas y amplía derechos”

En el marco del 119° aniversario de Anguil, el gobernador Sergio Ziliotto encabezó -este martes- la entrega de 10 viviendas del programa provincial Mi Casa 3, acompañado por la intendenta Daniela Fernández. En el mismo acto, confirmó que los primeros meses del año próximo se entregaran otras 25 casas.

Ziliotto en su discurso valoró el compromiso de la intendenta Fernández y destacó el rol del Estado provincial en la construcción de políticas públicas, en especial, en materia habitacional. “Este nuevo mojón pone en evidencia un Estado eficiente, que no sólo da respuestas y amplía derechos, sino que también trabaja para torcer ese discurso malintencionado que dice que el Estado debe retirarse”, afirmó.

El mandatario recordó que sin la acción conjunta entre Provincia y municipios “hoy no estaríamos entregando viviendas, principalmente a quienes más lo necesitan”, y subrayó que acceder a una casa propia “marca un punto de inflexión” en la vida de cada familia adjudicataria. «Por eso seguiremos trabajando de la misma manera, codo a codo con el municipio, pero también codo a codo con ustedes», dijo.

Ziliotto hizo hincapié en la responsabilidad solidaria que sostiene al programa: “A partir de hoy comienza la etapa de ejercer derechos y también obligaciones. Tener la cuota al día no sólo significa estar tranquilos, sino saber que estamos contribuyendo a que otras familias puedan vivir este mismo momento”.

Además, confirmó que la Provincia volverá a Anguil en marzo o abril para entregar otras 25 viviendas y firmar nuevos convenios: “No vamos a detener la construcción de viviendas. Es una responsabilidad indelegable del Estado”.

“SE HACEN LOS DISTRAÍDOS”

También se refirió a la deuda que mantiene el Gobierno nacional con La Pampa y a que «muchos se hacen los distraídos y no nos acompañan a reclamar los que nos corresponden». Detalló que esa deuda «no es al gobernador, no es a los intendentes, no es a los diputados, sino al pueblo de La Pampa que aportó con sus impuestos, con su esfuerzo, con su trabajo. Nos deben el equivalente a 4.000 viviendas. Imagínense la cantidad de viviendas que estaríamos construyendo e inaugurando aquí en Anguil».

Ziliotto dedicó un párrafo especial a la reciente aprobación del Presupuesto Provincial, agradeció el acompañamiento de los diputados del bloque justicialista y remarcó que “el resto –de los diputados provinciales- decidió darle la espalda a la obra pública y a las necesidades de las y los pampeanos”.

«Hoy tenemos posibilidad de tener presupuestos, de seguir siendo una provincia ordenada, seria desde lo institucional, pero también que pueda planificar y que pueda distribuir recursos en cada rincón, es porque por el bloque oficialista siempre acompañó el gobierno provincial», afirmó.

Finalmente, Ziliotto destacó que su gestión “estará siempre al lado de las familias” y renovó el compromiso con la comunidad de Anguil: “Hoy más que nunca, seguimos defendiendo el derecho a la vivienda, a la obra pública y al desarrollo local. Felicitaciones a las 10 familias que reciben su casa propia y feliz cumpleaños a toda la sociedad de Anguil”.