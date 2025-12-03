miércoles 3, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Alumno de Castex ganó la medalla de bronce en la Olimpiadas Nacionales de Geografía 2025

Colegio manuelbelgrano olimpiadasdegeografia musecervellinibautista medalla bronce 3diciembre2025

El alumno Bautista Muse Cervellini ganó la medalla de bronce en la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Geografía, que organiza la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El alumno del colegio castense fue el representante de La Pampa, y viajó acompañado por la docente Valeria Flores, dado que la profesora asesora Alejandra Abelairas no pudo asistir por “motivos laborales”.

El alumno Bautista Muse Cervellini vivió jornadas intensas de aprendizajes geoograficos, y charlas en el Campus de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde se destacó la importancia de las ciudades en entornos fluviales. También recorrió la Ciudad Universitaria, el Puente Fluvial, el Parque Urquiza y el caso histórico santafesino, entre otras actividades.

El joven clasificó a la instancia nacional, tras sortear diversas instancias de las competencias educativas.

FILOSOFÍA

También, la alumna Brisa Martínez y la profesora Rosana Maya, del colegio Manuel Belgrano, participaron –días atrás- en la instancia nacional de la Olimpiada de Filosofía en Villa La Angostura (Neuquén).

“Queremos resaltar el mérito de Brisa, quien clasificó a esta instancia tras quedar entre los 103 seleccionados -5 de La Pampa- de un total de más de 3.100 participantes de todo el país”, destacaron –en un posteo- desde el establecimiento educativo castense.

