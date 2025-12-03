El polémico amor del pasado de Florinda Meza: «Ser su amante no era mi meta»

La actriz Florinda Meza volvió a conmover a los fans de El Chavo del 8 al hablar abiertamente de su relación con Roberto Gómez Bolaños, tanto en su paso por Argentina como en el emotivo homenaje que grabó desde Chile a 11 años de la muerte del comediante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, entre recuerdos íntimos, confesiones sobre el inicio del romance y detalles nunca antes contados de su vida en pareja, la actriz reconstruyó un vínculo que marcó a toda Latinoamérica.

Durante la entrevista con Moria en eltrece, Meza sorprendió al relatar la primera vez que tuvo un encuentro íntimo con Gómez Bolaños. Contó que él la cortejó durante cinco años y que la cita se dio el 12 de octubre de 1977 en la habitación de un hotel en Chile, después de una noche de música y baile.

“No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, describió sobre los minutos previos al encuentro. Luego, admitió que, por miedo y confusión, no quiso repetirlo inmediatamente: “Estaba aterrada. Me di cuenta de que había dado un paso poco inteligente. Ser su amante no era mi meta”.

La actriz explicó que recién retomaron la intimidad cuando él dejó la casa que compartía con su primera esposa, Graciela Fernández.

Meza relató que Roberto tomó la decisión de separarse sin llevar nada más que material de trabajo: “Se fue con un bolso lleno de cuadernos, lápices y una máquina de escribir. No tenía ropa; yo misma le compré cuando se instaló en mi casa”.

Meza también recordó la única conversación que tuvo con la ex mujer de Gómez Bolaños: “Me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era celosa y tenía razón en serlo”.

Una vez que estuvieron juntos, fueron una pareja que vivió otros momentos íntimos que la actriz recordó con pudor y afecto: dijo que volvieron a tener relaciones y que varias veces se bañaron juntos. Tras la muerte del creador de El Chavo, Meza confesó: “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”.

Florinda también relató el momento exacto en el que Gómez Bolaños murió: “Roberto ya no hablaba. Al momento de irse tenía una mirada linda y una sonrisa. Exhaló y se fue. Murió en mi casa. Tenía Parkinson”.

Finalmente, lo que más extraña es la vida cotidiana con él: “Lo que más extraño es conversar y bailar. No me gusta que ensucien su memoria”.