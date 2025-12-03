miércoles 3, diciembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

El trailer de la quinta temporada de Emily in Paris

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Emilyenparis quintatemporada 3diciembre2025

La plataforma Netflix dio a conocer el tráiler oficial y las nuevas imágenes de la esperada quinta temporada de Emily en París. La serie tendrá 10 episodios que se estrenarán el 18 de diciembre en la plataforma.

Cómo será la quinta temporada

Ahora al frente de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad, pero, justo cuando todo parece estar en su lugar, una idea laboral sale mal y las consecuencias se traducen en una desilusión amorosa y tropiezos en su carrera. szFNcA

En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily fortalece sus vínculos, gana claridad y se muestra lista para abrazar nuevas posibilidades.

Del creador, productor ejecutivo y guionista Darren Star, vuelve la serie protagonizada por Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Comisiones elpalomo 19octubre2025Antar banner abril2025
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 1diciembreTecnohuose banner setiembre2025