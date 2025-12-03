En Castex, nuevos comercios no pagarán la licencia comercial los primeros seis meses

El CD de Eduardo Castex también sancionó una ordenanza impulsada por la bancada del FreJuPa, para no cobrar la licencia comercial durante los primeros seis meses, a comerciantes y emprendedores que inicien sus actividades en esta ciudad.

El monto será subsidiado por el DEM para evitar que tenga un impacto negativo en el índice coparticipable de 2027, y será aplicable a las solicitudes que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ordenanza municipal. Y aclararon que finalizados los seis meses, el titular quedará obligado al pago integral de la licencia comercial.

El concejal Martin Araya explicó que este es un proyecto de pretender apoyar a quienes sueñen con emprender, y también “un incentivo claro para que todos los actores comerciales de nuestra ciudad puedan operar en la formalidad”.

“En un contexto económico que exige valentía y creatividad, sabemos que la etapa inicial de cualquier negocio es el más vulnerable, es donde se pone a prueba la pasión, pero también donde los costos fijos pueden dificultar el sueño de tener un emprendimiento propio”, agregó.

Y consideró que el espíritu de la normativa es “darle un tiempo prudencial” a los beneficiarios “para que se enfoquen en crecer, generar clientes y consolidar su proyecto sin la asfixia inmediata de las obligaciones municipales comerciales”.

“Esta medida no es un gasto, sino una inversión estratégica para el futuro de nuestra localidad, porque un negocio que se regulariza, es una persiana que se levanta, es una familia que tiene una oportunidad, es un puesto de trabajo que se crea y es más vida en las calles de nuestra ciudad”, destacó.