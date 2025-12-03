En Mendoza, organizaron una fiesta de egresados y fueron estafados por empresa de eventos

Una empresa de eventos fue escrachada en redes sociales por familias de estudiantes de seis colegios de Mendoza que denunciaron que fueron estafadas en la fiesta de egresados.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos a cargo del Ministerio Público Fiscal se encuentra investigando una serie de denuncias respecto a posibles estafas por la venta de cenas de egresados y otros eventos.

En tanto, las familias aseguran que el dueño de la empresa, Mauricio Morales, no responde llamadas ni mensajes de los damnificados que aseguran que esto también sucedió en cumpleaños de 15 y casamientos.

Seis son los colegios de Mendoza que fueron víctimas de esta estafa. Según relatan, llegaron al salón donde se iba a realizar la fiesta de egresados y se toparon con la lamentable noticia de que no había nada preparado.

Los egresados asistieron con sus padres a la Casa de Gobierno a realizar la tradicional sesión de fotos y, en ese momento, los acompañantes recibieron la supuesta noticia de que Morales «había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta».

Ante esto, los padres decidieron acudir al salón y dejar a los jóvenes en la Casa de Gobierno. Al llegar al lugar, los acompañantes se encontraron con que Morales «no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada».

«Nosotros compartíamos la fiesta con una escuela de Beltrán y cuando llegamos al salón el dueño nos dice que no había nada reservado, que nos podía abrir pero solo la mitad, ya que Morales había pagado la mitad del presupuesto», relató una de las madres.

Además, se supo que Morales también estafó en fiestas de cumpleaños de 15 y casamientos. Informados de esta situación, otros colegios que habían contratado a Morales se dieron cuenta que también fueron estafados.