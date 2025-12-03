Femicidio en Toay: Condenaron a prisión perpetua a Rolando Quiroga

El tribunal, compuesto por los jueces Gastón Boulenaz, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, le dictó prisión perpetua a Rolando Quiroga, por matar a Paola Recuna en un hecho ocurrido el 16 de diciembre del 2023 en Toay.

En los alegatos, la fiscal Cecilia Molinari pidió antes la pena de prisión perpetua y solicitó a los jueces que fallen con perspectiva de género, publicó el diario La Arena. La querella, representada por Silvina Abraham, de la Secretaría de Mujer, Géneros y Diversidad, adhirió al alegato de la fiscalía y solicitó prisión perpetua “en nombre de los hijos de Paola Recuna y de todas las mujeres en riesgo de muerte por violencia de género”. Mientras que la defensa, encabezada por Silvina Blanco Gómez, solicitó la absolución por el beneficio de “duda razonable”.

Molinari consideró «probado» que Rolando Antolín Quiroga fue autor del femicidio ocurrido en Toay durante la noche del 15 de diciembre de 2023, a las 21:30, en la vivienda de Juan Manuel Barrios, pareja de Paola en ese momento. Para Molinari, si bien no hubo evidencias materiales obtenidas de muestras biológicas (análisis de ADN) el imputado era la única persona con motivos e intenciones de matar a Recuna. Citó el antecedente del 8 de diciembre, cuando Quiroga, violando una restricción vigente, se presentó en la vivienda de la víctima y sostuvo una pelea con sus tres hijos varones mayores de edad.

Quiroga y Recuna convivieron durante 23 años y tuvieron cinco hijos. Los testimonios ofrecidos por los cuatro mayores (tres varones y una mujer, Luciana) expresaron que toda la relación estuvo signada por la violencia física y psicológica.