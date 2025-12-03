La Fundación Leer premió a los niños más lectores del país: ¿Quién es la pampeana distinguida?

Fundación Leer celebró la cuarta edición del Premio al Chico más Lector, que distingue a los niños y adolescentes que más libros leyeron durante el año en la plataforma gratuita Desafío Leer-El Club. En esta edición participaron miles de chicos de entre 7 y 17 años de todo el país, y el ganador nacional fue Andrés Vildoza Costa, de 12 años, de Catamarca.

Por primera vez, el premio incluyó a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de visibilizar a jóvenes que encuentran en la lectura un espacio de disfrute y reflexión. Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer, destacó que “el acceso al libro es clave para formar lectores autónomos y competentes” y subrayó que la plataforma democratiza la lectura al ofrecer materiales de calidad de forma abierta y gratuita.

Desafío Leer-El Club reúne más de 200 libros digitales seleccionados por especialistas y propone trivias, actividades y herramientas pedagógicas para docentes, bibliotecarios y familias. A través del sitio, educadores pueden crear clubes de lectura, acceder a recursos descargables y seguir el progreso de sus grupos. Cada quince días se suman nuevas lecturas y desafíos.

Desde su lanzamiento, la plataforma tuvo un impacto notable: 266.626 chicos y chicas participaron del programa, se leyeron 866.173 libros y se acumularon 117.589 horas de lectura.

Los lectores destacados de 2025, uno por provincia, fueron: Andrés Vildoza Costa (Catamarca), Milo Prado Montalvo (Salta), Cristiano Acuña (Buenos Aires), Victoria Alzualde (Córdoba), Guillermina Lorca (Tucumán), Ana Letain (Chubut), Emma Orellano (CABA), Yuliana Gauna (Santa Fe), Santiago Rodríguez (Corrientes), Luana Cano y Luana Brito (Jujuy), Julieta Francesca Alvez (Misiones), Ariadne Jazmín Coceres (Entre Ríos), Iara Magalí Gómez (Tierra del Fuego), Olivia Boscarino (Formosa), Gino Santilli (Mendoza), Amparo Pizarro (San Luis), Benjamín Castillo (Neuquén), Thiago Blanco (Santa Cruz), Stefany Pacheco (San Juan), Thiago De la Vega (La Rioja), Nazareno Inostroza (Río Negro), Ana Chauvie Fiddiemi (La Pampa), Isabela Gómez (Chaco) y Ámbar Gómez (Santiago del Estero).

Fundación Leer trabaja desde 1997 para promover la lectura en todo el país. En 27 años, desarrolló programas en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, distribuyó 2,6 millones de libros nuevos, creó más de 4.500 espacios de lectura y capacitó a más de 31.000 adultos.